نقل مدير صحة النجف إلى مكتب الوزير في بغداد

2021/12/15 | 20:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، نقل مدير عام دائرة صحة النجف رضوان كامل عبود إلى مكتب وزير الصحة.وذكرت وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منها، إنه “تقرر تدوير رضوان كامل عبود من منصب مدير عام دائرة صحة الندف إلى مركز الوزارة/ مكتب الوزير، وتكليف أحمد …

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