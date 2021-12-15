2021/12/15 | 20:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، دعمه لتعزيز العلاقات بين بغداد وروما، فيما أشار السفير الإيطالي الجديد ماوريتسيو كريكانتي إلى أن بلاده ستترأس مهمة الناتو في العراق في شهر آيار 2022.وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين تسلم، اليوم الأربعاء نسخة من …

ظهرت المقالة إيطاليا تعلن ترؤسها مهمة الناتو في العراق العام القادم أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تعلن ترؤسها مهمة الناتو في العراق العام القادم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تعلن ترؤسها مهمة الناتو في العراق العام القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).