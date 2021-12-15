الأمم المتحدة: حكم طالبان يتسم بعمليات قتل خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء أفغانستان

2021/12/15 | 20:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات تطهير عرقية وقبلية في العديد من مقاطعات البلاد.

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