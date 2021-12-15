شهداء خالدون ( الدكتور صفاء الحافظ ) - مظهر محمد صالح

2021/12/15 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح شهداء خالدون ( الدكتور صفاء الحافظ )ولد في مدينة هيت عام 1923ثم قضى شطرا من حياته في الحلة ليكمل دراسته بكلية الحقوق جامعة بغداد حيث تخرج فيها عام 1946 و لتفوقه حصل على بعثة حكومية لفرنسا فدرس في جامعة السوربون و حصل على شهادتي ماجستير ، الأولى في الاقتصاد و الثانية في القانون ، ولم تتوقف فروسيته فقد نال شهادة الدكتوراه بالقانون الدولي و بوقت قياسي و بترتيب الأول على دفع ......





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