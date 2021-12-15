مفاجأة: المقال الذى منع نشره الناشر الشجاع! صراع الديناصورات: آل ساويرس كممثلين للنيوليبرالية الاقتصادية، فى مصر والشرق الاوسط.-2- - سعيد علام

2021/12/15 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام قبل المقالانهم يفسدون عمل الشرفاء!فى سياق الصراع على "تورتة" مقدرات وثروات المجتمع المصرى، اطلق النظام "اعلاميه" وكتائبه الالكترونية، للهجوم على نجيب ساويرس، بعد حركة ذكية من نجيب رداً على نجاح حملتنا فى فضحه كأبر فاسد "قطاع خاص" فى مصر، حركته كانت بان كتب تويته ينتقد فيها تميز شركات الجيش الاقتصادية عن شركات القطاع الخاص، بالطبع نجيب يعلم ان هذه التويته سيقابلها هجوم من "اعلامى" النظام وك ......





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