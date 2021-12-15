الحلبوسي وتوران يؤكدان أهميةَ مراعاة حقوق المكونات في المجتمع العراقي

2021/12/15 | 20:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع وفدَ الجبهة التركمانية برئاسة حسن توران، التطورات السياسية في البلاد، وتبادل وجهات النظر حول تفاهمات المرحلة المقبلة.

وقال المكتب الاعلامي لتحالف تقدم في بيان صحفي، “استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، وفدَ الجبهة التركمانية برئاسة حسن توران”.

واضاف البيان، “جرى، خلال اللقاء، مناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد، وتبادل وجهات النظر حول تفاهمات المرحلة المقبلة”.

وأكد اللقاء، بحسب البيان، على “أهميةَ مراعاة حقوق المكونات الأساسية في المجتمع العراقي، ومنها المكون التركماني، وضرورة مشاركة جميع المكونات في إدارة الدولة مشاركةً حقيقيةً تسهم في صناعة القرار الوطني”.

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