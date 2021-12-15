تحذير أوروبي: التطعيم وحده ليس كافيا لمواجهة “أوميكرون”

2021/12/15 | 21:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذرت وكالة مكافحة الأمراض الأوروبية، اليوم الأربعاء، من أن “التطعيم وحده لن يكون كافيا”، لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، داعية إلى “اتخاذ إجراء صارم بشكل عاجل”، لمواجهة التفشي السريع للمتحور.[…]

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