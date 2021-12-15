2021/12/15 | 21:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سجلت جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في موجة رابعة من الجائحة تضرب البلاد وسط انتشار متسارع لمتحور “أوميكرون”.وأفاد المعهد الوطني للأمراض المعدية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جنوب إفريقيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات بكورونا وسط انتشار “أوميكرون” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنوب إفريقيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات بكورونا وسط انتشار “أوميكرون”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنوب إفريقيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات بكورونا وسط انتشار “أوميكرون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).