قوة مشتركة تنفذ عملية امنية في نينوى

2021/12/15 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، اليوم الاربعاء، عملية امنية في نينوى.

وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، ان قوة مشتركة من اللواء 21 بالحشد الشعبي والفوج الاول للواء الثالث فرقة 16 بالجيش العراقي، نفذت عملية امنية في محافظة نينوى".

واضاف، ان " العملية شملت تفتيش وتأمين قرية العوينه وقرية الملح في قضاء تلكيف بشكل كامل وتدقيق قاعدة بيانات الأشخاص المتواجدين في تلك المناطق".

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