2021/12/15 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام صينية، بأن حريقا كبيرا اندلع في ناطحة سحاب في هونغ كونغ، ما أدى إلى إصابة البعض بحالات اختناق ومحاصرة أكثر من 300 شخص.

وقالت صحيفة "south china morning post" إن الحريق اندلع في مركز التجارة العالمي المكون من 38 طابقا على طريق جلوستر، خليج كوزواي.

وأعلنت الشرطة أن امرأة في الستينيات من عمرها أدخلت إلى المستشفى وهي تعاني من آثار استنشاق الدخان، وأفاد ثلاثة آخرون بأنهم ليسوا على ما يرام.

ولفتت الصحيفة إلى أن "رجال الإطفاء يستخدمون سلما لإنقاذ أولئك الذين حوصروا في منطقة مفتوحة من المبنى بالطابق الخامس".

وقالت الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع في سقالة تغطي جزءا من المبنى، مع انتشار الدخان في مركز التسوق نفسه والسلالم الخلفية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هونغ كونغ.. حريق ضخم في مركز تجاري يحاصر 300 شخص ويصيب آخرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هونغ كونغ.. حريق ضخم في مركز تجاري يحاصر 300 شخص ويصيب آخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).