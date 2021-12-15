2021/12/15 | 21:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو البرلمان السابق النائب المسيحي يونادم كنا :" ان مايقال عن قرار المحكمة الاتحادية حول نتائج الانتخابات ..تحليل ووجهات نظر ".وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الجميع بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الانتخابات ونتائجها وكل ما نقوله او يقال هو مجرد تحليل ووجهات نظر ".واضاف كنا :" الذي نعلمه وهو دستوري ، ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة ".وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت امس للمرة الثانية تأجيل موعد المرافعة بدعوى الغاء الانتخابات ، المقدمة من الاطار التنسيقي ، الى الثاني والعشرين من الشهر الحالي./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونادم كنا لـ / نينا / : مايقال عن قرار المحكمة الاتحادية حول نتائج الانتخابات .. تحليل ووجهات نظر ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونادم كنا لـ / نينا / : مايقال عن قرار المحكمة الاتحادية حول نتائج الانتخابات .. تحليل ووجهات نظر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).