2021/12/15 | 21:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجلت جنوب إفريقيا، الأربعاء، حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في موجة رابعة من الجائحة ضربت البلاد وسط انتشار متسارع لمتحور أوميكرون.واعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا تسجيل 26976 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في تجاوز لذروة الإصابات التي بلغت 26485 إصابة في أوائل تموز خلال الموجة الثالثة الناجمة عن سلالة دلتا من فيروس كورونا./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنوب افريقيا تسجل حصيلة قياسية باصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنوب افريقيا تسجل حصيلة قياسية باصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).