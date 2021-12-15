العراق يوقع مذكرات تفاهم مع برنامج التغذية العالمي

2021/12/15 | 21:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ، عن تعاونه مع المؤسسات الأكاديمية العراقية بما في ذلك جامعات البصرة والموصل والسليمانية، في الأنشطة التي تهدف إلى الحد من مخاطر انعدام الأمن الغذائي في المجتمعات الضعيفة، وذلك من خلال بناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ.وجاء في بيان برنامج الاغذية ان …

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