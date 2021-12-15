ملكة بريطانيا تستقبل سلطان عُمان وزوجته.. وتمنحه وسام الفارس

2021/12/15 | 21:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية​​​​​​​، الأربعاء، سلطان عُمان هيثم بن طارق وزوجته، في قلعة وندسور في إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها للمملكة المتحدة.

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