الشيوخ الأميركي يصوت لصالح ميزانية الدفاع للعام 2022 بقيمة 768 مليار دولار

2021/12/15 | 21:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح ميزانية الدفاع للعام 2022 بقيمة 768 مليار دولار.وصادق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء الماضي، على مشروع ميزانية الدفاع الوطني لعام 2022 المالي، البالغة نحو 770 مليار دولار، حيث صوت 363 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل رفض 70 نائبا.وتضمنت الميزانية زيادة بقيمة 25 مليار دولار عن الأموال التي طلبها الرئيس جوزيف بايدن في مايو/ آيارالمنصرم والعديد من الإجراءات تحت بند تحدي موسكو – مثل زيادة حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا من 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويا.كما تخصص ميزانية الدفاع الأمريكية 7.1 مليارات دولار للعمليات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع مبادرات لمواجهة التحديات التي تمثلها الصين.وتحتوي الميزانية على العديد من المواد حول مكافحة التحرش الجنسي والتطرف والعنصرية في الجيش، وتنص على زيادة 2.7 في المائة في رواتب العسكريين، وترفع الوقت الذي يستغرقه الجنرالات لتولي منصب وزير الدفاع من 7 سنوات إلى 10 سنوات، والوقت الذي يستغرقه منصب السكرتير العام من 5 سنوات إلى 7 سنوات بعد التقاعد من الجيش الأمريكي.

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