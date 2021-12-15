إدارتها المحلية: ازدياد المساحات الحضراء المزروعة بالديوانية

2021/12/15 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلن المستشار الزراعي لمحافظ الديوانية موسى الزراقي، اليوم الأربعاء، عن ازدياد المساحات المزروعة في المحافظة لهذه السنة.

وقال الرازقي في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "تم تسويق 43 ألف طن من محصول الشلب لهذا الموسم".

وأضاف، ان "المساحات المزروعة لهذا الموسم بلغت 155 ألف دونم توزعت على اقضية ونواحي المحافظة وهي أكثر من السنوات السابقة ".

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