جهات متنفذة متورطة به.. ديالى تناقش خطر يفوق حراب داعش ويصطاد شبابها

2021/12/15 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

بعد ان فاق خطرة حرب داعش وبات يصطاد بخيرة شباب المحافظة بتورط جهات متنفذه تقف خلفه، بادرت محافظة ديالى الى عقد مؤتمر الأول من نوعه في المحافظة لمناقشة ملف انتشار المخدرات وسبل الحد منها في ظل زيادة نسب التعاطي في صفوف الشباب في السنوات الاخيرة.

وقال قائد شرطة ديالى اللواء عباس الجبوري خلال المؤتمر الذي حضرته (بغداد اليوم)، ان "افة تعاطي المخدرات تنخر المجتمع العراقي وهي اخطر من الارهاب ويمكن القول بانه ارهاب جديد يهدد امن واستقرار البلاد".

ودعا االجبوري الى "ضرورة البدء بحملة توعوية واسعة لتجنيب الشباب والمجتمع مخاطر الإدمان وانتشار المخدرات من خلال تعاون جميع الجهات".

من جانبه بين عثمان حسن احد وجهاء العشائر قس محافظة ديالى ان "عشائر ديالى مدركة لخطورة المخدرات على العائلة العراقية بكل مكوناتها"، لافتا الى ان "العشائر تعهدت في قرار موحد قبل اسابيع بإعلان البراءة من كل من يثبت تورطه بالاتجار بها ودعم القانون في اخذ القصاص منه".

واضاف حسن، ان "المؤتمر هو الاول من نوعه وجاء بمثابة رسالة مهمة بان المخدرات لم تعد خطر فردي بل وباء يستهدف المجتمع برمته".

الى ذلك حذرت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب المنحل من خطورة المخدرات، مبينة انها أطلقت تحذيراتها قبل ثلاثة أعوام.

وقال عضو لجنة الامن عبد الخالق العزاوي خلال المؤتمر ان "اللجنة حذرت قبل 3 سنوات من خطورة ان تتحول ديالى الى ممر رئيسي لتدفق المخدرات الى العمق العراقي"، مشيرا الى ان "هناك جهات متنفذة متورطة بالاتجار في المخدرات".

واضاف العزاوي، ان "خطر المخدرات اصبح مضاعفا في ديالى خاصة مع تنامي التعاطي للمهرب منه الى البلاد ما يعني اننا امام شبكات وعصابات بدأت تشكل خطر فعليا في بعض المناطق"، مؤكدا ان اي "بيئة تنشط بها المخدرات تكون غير امنة والجريمة في اعلى معدلاتها وهذا ما نحذر منه بالوقت الراهن".

واشار الى ضرورة" تشكيل جهاز أمنى بقدرات قتالية واستخبارية عالية لمكافحة المخدرات وكشف المتورطين به من كل الجهات لان ما يحصل الان خطير وتنامي الادمان سيخلق مشاكل كبيرة في المستقبل القريب ليس في ديالى فحسب بل العراق".

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