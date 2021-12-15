شركة ألبان تعتذر إثر إعلان يصور النساء كأبقار !

2021/12/15 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعةاضطرت أكبر شركة متخصصة في منتجات الألبان في كوريا الجنوبية إلى الاعتذار عن إعلان يصور النساء على أنهن أبقار.ويُظهر مقطع الفيديو الذي أعدته شركة "سول ميلك" رجلاً يصور سراً مجموعة من النساء في حقل، ثم يتحولن في ما بعد إلى أبقار.وبعد انتقادات واسعة النطاق، أزالت الشركة الإعلان المثير للجدل من موقع يوتيوب، لكنه انتشر بعد أن أعاد مستخدمو الإنترنت تحميله.كما حذر البعض من أن الإعلان يروج لتصوير الناس خلسة بصورة غير قانونية.

وقالت شركة "سول ديري كوبيراتيف"، وهي الشركة الأم لـ"سول ميلك"، في اعتذار نُشر على الإنترنت: "نعتذر بصدق لكل من شعر بعدم الارتياح تجاه إعلان الحليب الذي تم إصداره في التاسع والعشرين من الشهر الماضي".

وتمثل مسألة تصوير الناس خلسة مشكلة في كوريا الجنوبية، وخاصة بالنسبة للنساء.وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها شركة "سول ميلك" عناوين الأخبار لأسباب مثيرة للجدل.ففي عام 2003، قدمت الشركة عرضًا قامت فيه عارضات عاريات برش اللبن على بعضهن البعض.وتم تغريم رئيس قسم التسويق في الشركة والعارضات اللاتي شاركن في الحدث بسبب خدش الحياء.

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