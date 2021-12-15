بالوثيقة ..تكليف مدير عام جديد لدائرة صحة النجف

2021/12/15 | 21:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ اعلنت الامانة لمجلس الوزراء تكليف احمد عباس طاهر جواد بمنصب مدير عام دائرة صحة محافظة النجف وكالة.وبحسب وثيقة رسمية ، تم تدوير مدير صحة النجف الحالي رضوان الكندي الى مركز الوزارة ، تحديداً في مكتب الوزير.يذكر ان الكندي شغل منصب مدير عام صحة النجف لعدة سنوات ./انتهى

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