الخارجية الروسية : سنرد قريبا على تصرف المانيا غير الودي

2021/12/15 | 21:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها سترد على طرد ألمانيا اثنين من الدبلوماسيين الروس ، واصفة هذا الإجراء بغير الودي.ونقلت / روسيا اليوم / عن المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في تدوينة مقتضبة عبر /تيليغرام/ :" التصرفات غير الودية من قبل برلين لن تبقى دون رد مناسب.سيتم إصدار بيان حول هذا الموضوع في أقرب وقت".وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اعلنت اليوم أن وزارتها استدعت السفير الروسي لدى برلين عقب إصدار حكم بسجن مواطن روسي مدى الحياة بتهمة اغتيال القائد الميداني الشيشاني السابق، زليمخان خانغوشفيلي، الذي كان يحمل الجنسية الجورجية، في برلين عام 2019، وأبلغته تصنيف دبلوماسيين اثنين من روسيا شخصيتين غير مرغوب فيهما.وأفادت الأجهزة الأمنية الألمانية في وقت سابق بأن المواطن الروسي المدان بارتكاب جريمة القتل وصل إلى برلين بوثائق مزورة، وفي 23 آب 2019 أطلق النار وقتل خانغوشفيلي البالغ من العمر 40 عاما في حديقة تيرجارتن وسط برلين./انتهى3

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