2021/12/15 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: FFig9jS3GHQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معارضة برلمانية بلا برلمان مع احتدام صراع الأضداد | العراق يقرر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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