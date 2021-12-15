فنانون يؤدون العمرة بعد مشاركتهم في موسم الرياض ومهرجان البحر الأحمر

2021/12/15 | 21:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى عددٌ من الفنانين المصريين مناسك العمرة، خلال تواجدهم في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تقديمهم لأعمالٍ فنية ضمن فعاليات موسم الرياض، أو حضورهم لفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

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