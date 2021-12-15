أمانة بغداد.. توقيع تعهدات قانونية من قبل مدراء دوائر البلديات والمجاري

2021/12/15 | 21:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن الزام مدراء دوائر البلديات والمجاري بتوقيع تعهدات قانونية؛ لتحميلهم مسؤولية جاهزية دوائرهم وخطة تصريف مياه الأمطار.

وذكرت الامانة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (15 كانون الاول 2021)، ان "امين بغداد علاء معن ترأس اجتماعا موسعا لبحث جاهزية الدوائر البلدية والفنية والاقسام البلدية للامطار وموقف اصلاح التخسفات وتهيئة المحطات الرئيسة والفرعية بشكل تام".

واضاف البيان، ان "الاجتماع الذي حضره وكيلا امانة بغداد للشؤون الفنية والبلدية والمدراء العامون والاقسام البلدية تضمن مناقشة مدى الاستعداد الكامل وجاهزية الدوائر والمحطات لتصريف مياه الامطار".

واوضح، ان "المدراء العامين أكدوا جاهزية جميع المحطات وخطوط التصريف وتنظيف الخطوط الفرعية وشبكات التصريف والمشبكات والمولدات وخزين الوقود الكافي والجهد الآلي والبشري استعدادا لتصريف الامطار".

وتابع، ان "خطة الدوائر تضمنت تقسيم الرقعة الجغرافية لكل دائرة بلدية لعدة قواطع يشرف على ادارتها المعاونين ومسؤولي الاقسام" ، كما "وجه امين بغداد باشراك مدراء دوائر (الماء، التخطيط والمتابعة، الانتاجية، البيئة والمخلفات الصلبة، المتنزهات والتشجير، الحراسات والامن، الرقابة والتدقيق، الادارية) للاشراف على خطة الدوائر ومتابعة جهود التصريف".

واشار البيان، الى انه "بعد توفير كافة المستلزمات المالية ومن خلال الايرادات الذاتية للامانة وكذلك كل ادوات الدعم الفني للدوائر، تم الزام المدراء العامين على توقيع تعهدات قانونية لتحميلهم مسؤولية جاهزية دوائرهم وخطة التصريف التي تتضمن تهيئة المحطات وتنظيف الخطوط والمشبكات وخزين الوقود واصلاح التخسفات التي ستعرضهم للمسائلة القانونية في حال حدوث اي خلل ضمن قواطعهم البلدية".

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