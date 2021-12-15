رئيس ’امتداد’ علاء الركابي: نسعى لمنصب نائب رئيس البرلمان من أجل المعارضة

2021/12/15 | 21:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال رئيس امتداد، علاء الركابي، إن التحالف الجديد (من أجل الشعب) يسعى للحصول على منصب نائب رئيس البرلمان من أجل المعارضة.

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وأوضح الركابي في حوار أجراه الزميل سعدون محسن ضمد تابعه "ناس"، (15 كانون الأول 2021)، أن "التحالف الجديد سيقدم رؤية سياسية ووعوداً بتقديم نموذجا يحتذى فيه في العمل النيابي في المجال الرقابي والتشريعي، وليس لدينا اي قلق من قرار المحكمة الاتحادية لا سيما وان الامور حسمت على مستوى المفوضية ولدينا ثقة في القضاء العراقي".

وأضاف، "الفائزون في الجيل الجديد وامتداد يتصدرون منافسيهم بفوارق مريحة لذلك نحن مطمئنون"، مبيناً "لدينا تواصل مستمر مع اشراقة كانون والكتلة الشعبية المستقلة، ولدينا ثقة تامة من حصول التوافق قريباً؛ لأن المشتركات بيننا كبيرة جدا".

وتابع، "عدة أمور منعت الكتلة الشعبية من الانضمام معنا اليوم، بينها تعرض أحد الاخوان إلى وعكة صحية، ونحترم رغبة بعض الأخوة من عقد مؤتمر لاحق يمثل انضمام جهات أخرى ونقدر خصوصيتهم في هذا الامر، وليس لدينا أي مشاكل خاصة".

وعن أولويات تحالف "من أجل الشعب"، قال الركابي: "لدينا وعوداً انتخابية ومطالب شعبية تمثل محتجي تشرين الذين دفعوا دماء زكية، كملف محاسبة قتلة المتظاهرين، وتعديلات دستورية، والحياة اليومية للمواطن العراق من أجل ضمانة كرامة الإنسان".

ولفت إلى أنه "ملف قتلة المتظاهرين لن يكون من أصعب الملفات، وهناك أدلة كثيرة على حوادث تشرين لكنها تحتاج فقط إلى دعم للجهات القضائية".

وبين، "نحن سنواجه جميع المتورطين في قضية قتل المتظاهرين ومطالب الشعب ستكون لها الأولوية مهما كان الثمن ومهما كانت الشخصيات ومهما كانت الجهات خلفها".

وأشار إلى أنه "ربما نتوافق على بعض اللجان التي تمس حياة المواطن (الخدمات – النزاهة – القانونية – الصحة والبيئة)، ونطمح للحصول على أحد مقاعد نواب رئيس البرلمان لصالح تحالف من أجل الشعب".

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