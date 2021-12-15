2021/12/15 | 21:59 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستخدمو فيسبوك حول العالم يبلغون عن أعطال في الموقع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/15 | 21:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستخدمو فيسبوك حول العالم يبلغون عن أعطال في الموقع) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستخدمو فيسبوك حول العالم يبلغون عن أعطال في الموقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).