الكندي يعلق على أمر نقله إلى مكتب وزير الصحة

2021/12/15 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

علق مدير عام صحة النجف رضوان الكندي، اليوم الأربعاء، على أمر نقله إلى مكتب وزير الصحة.

وقال الكندي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "لا يستغني الناس في هذه الحياة عن بعضهم البعض، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش وحده في فضاء الحياة، فلا بدّ من مشاركة الغير في أمور الزمان، ورد الجميل واجب علينا، ومن حسن أخلاق المسلم حفظ المعروف، ورد الجميل، ومقابلة الإحسان بالإحسان، فيجب أن يعلم الجميع بأن العمل ليس مجرد تشريفٍ ولا هو منصب للمفاخرة، بل هو تكليف وأمانة، و قد أثبتم جميعاً اخواني وزملائي أنكم بقدر المسؤولية والأمانة، وأنكم خير من تعاون وتصدى، فشكراً لكم على جهودكم الرائعة، وعلى عملكم وتعاونكم لأجل رفعة هذه المؤسسة التي لولاكم لما تقدمت ولا ازدهرت".

وأضاف "وها هو الآن قلبي ينشر لكم عبير الشكر والوفاء والعرفان على كل ما بذلتموه في سبيل أن نصل إلى ما طمحنا إليه ، فقد كان نجاحنا اليوم ثمرة العمل المشترك الذي لم يكن ليتحقق لولا عملنا جميعاً في مركب واحد، وهنا نحن نجونا جميعاً، فكل الشكر والعرفان لكم أيها الأحبة"، متقدما بالشكر والتقدير "لكل الذين وقفوا معي، ولكل الذين وقفوا ضدي لأكون على ما أنا عليه اليوم، فها انا اليوم أستكمل مسيرة حياتي لأترك الإدارة العامة في صحة النجف وانتقل إلى مقر الوزاره ، وما كان ذلك ليحدث لولا توفيق الله، ثمّ وقوف بعض الأوفياء إلى جانبي، فأجمل التحية، وأعذب الثناء الرفيع و أتمنى من الله عز وجل أن يعطيكم الصحة والعافية، وشكراً لكم على ما قدمتموه لي من أحاسيس نابعة من قلوبكم، ودام الله عزّكم ودام عطاؤكم".

وتابع "وأدعو جميع اخوتي وزملائي واساتذتي، الوقوف إلى جنب الأخ والزميل الخلوق الدكتور احمد الأسدي لتكليفه بمنصب مدير عام دائرة صحة النجف الاشرف/وكالة، فهو كما عرفناه مثالاً للمهنية وحسن الخلق".

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