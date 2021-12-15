2021/12/15 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف استطلاع للرأي أن الجمهوريين يدعمون ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024، كما أن معظم الديمقراطيين يؤيدون ترشح الرئيس جو بايدن مرة أخرى.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته Politico-Morning Consult، فإن 60% من الديمقراطيين يريدون أن يترشح بايدن لإعادة انتخابه، بينما يريد 69% من الجمهوريين أن يأخذ ترامب فرصة أخرى للرئاسة.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات التأييد لبايدن، إلا أنه لا يزال المرشح الديمقراطي المفضل في استطلاعات الرأي لخوض الانتخابات مرة أخرى في عام 2024.

وإذا لم يترشح بايدن في عام 2024، فستحظى نائبته كامالا هاريس بأكبر دعم بين الناخبين الديمقراطيين لحملة رئاسية بنسبة 31%، بينما قال 25% إنهم لم يحسموا قرارهم بعد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاع: تأييد جمهوري لترامب لانتخابات 2024) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استطلاع: تأييد جمهوري لترامب لانتخابات 2024) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).