أمين سر نادي الزوراء شاكر الجبوري: سنلعب على ملعبنا الجديد في بداية العام المقبل

2021/12/15 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد امين سر نادي الزوراء شاكر الجبوري، اليوم الاربعاء، ان النادي سيلعب على ملعبه الجديد قريبا.

وقال الجبوري لوكالة (بغداد اليوم)، ان "فريقه سيلعب على ملعبه الجديد بداية العام المقبل اي تقريبا بعد اسبوعين بعد الانتهاء من بعض الأعمال النهائية للملعب".واضاف الجبوري ان "اكتمال مشروع ملعب يعد إنجازا تاريخيا للنوارس والأمر الذي سينعكس إيجابا على نتائج الفريق مستقبلا".

ولفت الى ان "توقيت افتتاح الملعب جاء بتوقيت مهم جدا كون الزوراء وصيف الدوري الان و بفارق اربع نقاط عن المتصدر الشرطة".

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