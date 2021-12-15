الامين العام لحركة امتداد: لن نشترك بحكومة المحاصصة .. وطموحنا الحصول على منصب ضمن الهيئة الرئاسية للبرلمان

2021/12/15 | 22:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد الامين العام لحركة امتداد علاء الركابي :" ان طموحنا ، كتحالف سياسي ، الحصول على منصب ضمن الهيئة الرئاسية لمجلس النواب .وقال الركابي في تصريح متلفز :" لن نشترك في حكومة المحاصصة ولن ناخذ مناصب خاصة "، مبينا :" ان حكومة الاغلبية ستكون حكومة مصغرة عن الحكومات التوافقية".واضاف :" لدينا تواصل مع كتلتي اشراقة كانون والشعبية المستقلة ، ومستقبلا قد ينضم آخرون الى تحالفنا ".وتابع:"ان مطالب الشباب تمثل اولوية لدينا واهمها الكشف عن قتلة المتظاهرين "، مشيرا الى :" ان ملف قتلة المتظاهرين سيكون اسهل الملفات لتوفر الادلة القاطعة فيه "./ انتهى2

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