تأجيل مباراة بالدوري الانكليزي الممتاز بسبب كورونا

2021/12/15 | 22:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة بيرنلي وضيفه واتفورد، اليوم الأربعاء، عقب تفشي كوفيد-19 في تشكيلة الفريق الزائر /واتفورد/.وذكرت الرابطة في بيان : إن واتفورد لا يملك ما يكفي من لاعبين في الفريق الأول لإكمال المباراة.واضافت : تم اتخاذ القرار عقب توجيهات من المستشارين الطبيين بسبب تفشي كوفيد-19 في صفوف واتفورد، ونتيجة لذلك لا يوجد لدى النادي ما يكفي من لاعبي الفريق الأول لخوض المباراة.ومنذ انتشار متحور أوميكرون في المملكة المتحدة، أبلغ عدد من الأندية عن تفشي الفيروس، بما في ذلك توتنهام هوتسبير وليستر سيتي ومانشستر يونايتد وأستون فيلا وكوينز بارك رينجرز ووست بروميتش ألبيون، مع إصابة لاعب واحد في نورويتش سيتي.وتم تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير مع برايتون، واضطر فريق كوينز بارك رينجرز إلى إلغاء مباراته بالدرجة الثانية يوم الاثنين مع شيفيلد يونايتد بسبب تفشي المرض، كما تم تأجيل مباراة مانشستر يونايتد مع برنتفورد امس، وكذلك إلغاء مباراة توتنهام على أرضه أمام رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي./انتهى3

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