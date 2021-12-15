تراجع مخزونات النفط والوقود الأمريكية للأسبوع الماضي

2021/12/15 | 22:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام 4.6 ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول إلى 428.3 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويتر آراءهم قد توقعوا انخفاضاً قدره 2.1 مليون برميل.

وقالت الوكالة الحكومية، إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات البنزين 719 ألف برميل إلى 218.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.6 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.9 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 123.8 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 688 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط الاسبوع الماضي بمقدار 1.4 مليون برميل إلى 2.83 مليون برميل يومياً.

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