النقد الدولي: الدين العالمي سجل نسبة زيادة لم تتكرر منذ الحرب العالمية الثانية

2021/12/15 | 22:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن الدين العالمي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 226 تريليون دولار، العام الماضي، مبيناً أنه يعادل 256 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تحت تأثير الأزمة الناجمة عن كوفيد-19.ويمثل هذا زيادة بنسبة 28 في المئة، وهي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.وأوضح المسؤولان عن …

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