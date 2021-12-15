امانة مجلس الوزراء.. مشاريع استراتيجية جديدة ضمن اتفاقية مشتركة

2021/12/15 | 22:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، طرح عدد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية أمام الحكومة لإدراجها ضمن الاتفاقية الصينية العراقية.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح تابعه NRT عربية، اليوم (15 كانون الاول 2021)، إن "المشاريع التي ستبرم بين العراق والصين ستتم عبر الاتفاقية العراقية الصينية"، لافتا الى أنه "تم توقيع عقد تطوير مطار الناصرية الدولي مع الجانب الصيني وتم وضع الحجر الاساس من قبل رئيس مجلس الوزراء خلال شهر حزيران الماضي".

وأضاف، أن "الاجراءات الخاصة بالعقد ماضية، حيث إن الجانب العراقي استكمل جميع اجراءاته، وهنالك بعض الاجراءات التي تخص الحكومة الصينية لغرض تسلم الموقع"، مشيرا الى أن "المشروع الثاني هو انشاء ألف مدرسة نموذجية في عموم المحافظات، حيث وصلت الادارة التنفيذية بالأمانة العامة مراحل متقدمة جدا في هذا الامر، وخلال الايام القليلة المقبلة سيتم توقيع العقد مع شركتين صينيتين صادق عليهما مجلس الوزراء".

وأضاف، أن "هنالك الكثير من المشاريع الحيوية والاستراتيجية مطروحة امام الحكومة لادراجها ضمن الاتفاقية الصينية العراقية"، مبينا أن "هنالك مشاريع خاصة منها تأهيل وتطوير مدينة الصدر الذي يحتوي على 90 الف وحدة سكنية، وهناك فكرة باحالته الى الشركات الصينية، بالاضافة الى مشاريع حيوية تخص الطاقة ومحطات توليد الكهرباء ومحطات المجاري والمياه الثقيلة".

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