العراق:غلق آخر مخيمات النازحين وغموض حول إعادة ساكنيه إلى مناطقهم

2021/12/15 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ يقترب‭ ‬العراق‭ ‬بالايام‭ ‬من‭ ‬اخر‭ ‬موعد‭ ‬لإغلاق‭ ‬‮«‬آخر‮»‬‭ ‬مخيّم‭ ‬للنازحين‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬مخيمات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزيرة‭ ‬الهجرة‭ ‬والمهجرين‭ ‬الأربعاء‭ ‬قبيل‭ ‬نقلها‭ ‬للمستشفى‭ ‬اثر‭ ‬وعكة‭ ‬مفاجئة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تتطلب‭ ‬تهيئة‭ ‬عوامل‭ ‬إعادة‭ […]

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