مَن يمتلك أوراق لعب أكثر من سواه؟

2021/12/15 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام في‭ ‬خضم‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬مفاوضات‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬فيينا،‭ ‬كان‭ ‬المتحدث‭ ‬الخاص‭ ‬للبنتاغون‭ ‬ينبه‭ ‬الى‭ ‬خطورة‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيّرة‭ ‬والقدرات‭ ‬الصاروخية‭ ‬المتوافرة‭ ‬لإيران‭.‬في‭ ‬وقت‭ ‬أعلن‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرانية‭ ‬رفض‭ ‬بلاده‭ ‬لانتقادات‭ ‬بيان‭ ‬قمة‭ ‬الرياض‭ ‬للدول‭ ‬الخليجية‭ ‬بشأن‭ ‬السياسية‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التسليح‭ ‬والصواريخ‭.‬بوصلة‭ ‬الاهتمام‭ ‬نحو‭ ‬الصواريخ‭ ‬والطائرات‭ […]

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