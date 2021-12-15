2021/12/15 | 22:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رفض إيراني لبيان القمة الخليجية في الرياض طهران- واشنطن – الزمان قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، الأربعاء، إن المباحثات النووية في فيينا تمر بفترة صعبة مع عدم القدرة على التكهن بنتائجها، وان إيران تطور برنامجا صاروخيا وما زالت تهدد حركة الملاحة البحرية في منطقة الخليج.وأضاف في حديث نقلته شبكة «أم […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تصف مفاوضات فيينا بالصعبة وطهران تتحدث عن تقدم جيد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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