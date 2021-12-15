واشنطن‭ ‬تصف‭ ‬مفاوضات فيينا‭ ‬بالصعبة‭ ‬وطهران‭ ‬تتحدث عن‭ ‬تقدم‭ ‬جيد‭  ‬

2021/12/15 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض‭ ‬إيراني‭ ‬لبيان‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬ طهران‭- ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ ‬جون‭ ‬كيربي،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إن‭ ‬المباحثات‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬تمر‭ ‬بفترة‭ ‬صعبة‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التكهن‭ ‬بنتائجها،‭ ‬وان‭ ‬إيران‭ ‬تطور‭ ‬برنامجا‭ ‬صاروخيا‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬تهدد‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬نقلته‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬أم‭ […]

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