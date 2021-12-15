2021/12/15 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد موقع “داون ديتيكتور” بأن مستخدمي “فيسبوك” في دول عديدة أبلغوا عن أعطال في موقع التواصل الاجتماعي الأشهر.وأوضح الموقع المستخدمين اشتكوا أيضا من أعطال في تطبيق “مسنجر”.وظهرت التقارير الأولى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستخدمو “فيسبوك” حول العالم يبلغون عن أعطال في الموقع المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستخدمو “فيسبوك” حول العالم يبلغون عن أعطال في الموقع) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستخدمو “فيسبوك” حول العالم يبلغون عن أعطال في الموقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).