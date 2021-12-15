علاء الركابي بعد التحالف مع ’الجيل’: سنواجه جميع المتورطين بقتل المتظاهرين

2021/12/15 | 22:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توعد رئيس حركة امتداد علاء الركابي، الأربعاء، الجهات المتورطة في قتل "المتظاهرين التشرينيين"، بالمحاسبة، مهما كانت حجمها أو القوى التي تدعمها.

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وقال الركابي خلال حوار أجراه معه الزميل سعدون ضمد، تابعه "ناس" (15 كانون الأول 2021)، إن "ملف قتلة المتظاهرين سيكون من أولويات عملهم داخل مجلس النواب، وانه لن يكون من أصعب الملفات"، مبيناً أن "هناك أدلة كثيرة على الحوادث التي شهدتها احتجاجات تشرين لكنا بحاجة إلى دعم الجهات القضائية".

وأضاف أن "المرحلة المقبلة ستشهد مواجهة جميع المتورطين في سفك دماء المتظاهرين التشرينيين، ومطالب الشعب ستكون لها الأولوية مهما كان الثمن ومهما كانت الشخصيات ومهما كانت الجهات التي تقف خلفها".

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