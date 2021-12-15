محافظ البصرة يتواصل مع رئيس الوزراء لرفعِ الحيف عن طالبة في السادس الاعدادي

2021/12/15 | 22:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة /نينا / اعلن محافظ البصرة المهندس "أسعد عبد الأمير العيدانيّ"تواصله مع رئيسِ مجلس الوزراء "مصطفى الكاظميّ" بعد مناشدة وصلته من قبل الطالبة "رقية هاني كريم" بخصوص دفترها الامتحاني الخاص بمادة اللغة العربيّة.وأكد "العيدانيّ" للمركز الإعلاميّ أنه “تواصل مع الطالبة المعترضة على درجة مادة اللغة العربيّة ونقلَ مناشدتها بنفسه إلى رئيس الوزراء”، موضحاً أن “الدفتر الامتحانيّ وصلَ "الكاظميّ" واطلع عليه بنفسه وكان فارغاً من أي إجابة، رغم تأكيد الطالبة وذويها بأنه كان يحتوي على إجابات الأسئلة الامتحانيّة الخاصة بمادة اللغة العربيّة”.وأشار الى أن “الطالبة ستكون بضيافة رئيس الوزراء قريباً للنظر بقضيتها بشكلٍ مباشر”.الجديرُ بالذكر أن "رقية هاني كريم أحمد" طالبة في الصف السادس الأحيائيّ دخلت الامتحان الوزاريّ وشاركت في الامتحانات في الدور الأول لـ 4 مواد وحصلت على معدل 97،5٪ وأجلتُ مادتي اللغة العربية والإحياء للدور الثاني، و شاركت في الدور الثاني وحصلت في مادة الاحياء على معدل 98٪، أما مادة اللغة العربي فكانت النتيجة "صفر"./ انتهى

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