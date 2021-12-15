2021/12/15 | 22:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ التقت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، اليوم الأربعاء، سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، ليكون أول زعيم دولة يزورها شخصيا بعد دخولها إلى المستشفى لفترة قصيرة في أكتوبر.واستقبلت الملكة إليزابيث البالغة 95 عاما من عمرها وقوفا وبدون كمامة السلطان هيثم بن طارق وزوجته الجليلة في قصر وندسور غرب لندن، وصافحته بدون قفازات، بحسب صور التقطت أثناء اللقاء.وذكرت” وكالة الأنباء العمانية” الرسمية أنه “تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وأوجه التعاون الوثيق في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العماني والبريطاني”.ويثير الوضع الصحي للملكة التي تحكم منذ قرابة 70 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلطان عمان يلتقي الملكة إليزابيث عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطان عمان يلتقي الملكة إليزابيث) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطان عمان يلتقي الملكة إليزابيث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).