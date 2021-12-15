2021/12/15 | 22:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال المرشح الفائز عن تحالف عزم، محمد نوري العبد ربه، الأربعاء، إن المكون “السني” مُغيب عن الكثير من مفاصل الدولة.وأضاف العبد ربه خلال استضافته في إحدى نشرات القناة الرسمية، تابعها “النور نيوز” إن “تحالف عزم لديه العديد من الملفات المشتركة مع تقدم، منها (المغيبين – قانون العفو العام – إعادة النازحين …

ظهرت المقالة قيادي عزم: قد نكرر ’السيناريو الكردي’ عند اختيار رئيس البرلمان أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي عزم: قد نكرر ’السيناريو الكردي’ عند اختيار رئيس البرلمان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي عزم: قد نكرر ’السيناريو الكردي’ عند اختيار رئيس البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).