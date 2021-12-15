في اجتماعه مع الرئيس التونسي.. تبون يدعو لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

2021/12/15 | 22:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، إن الحل في ليبيا يجب أن يكون بين الليبيين، وعبر خروج المرتزقة من هذا البلد.

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