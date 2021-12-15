بعد رحيل صباح فخري.. القدود الحلبية على لائحة اليونسكو للتراث الإنساني العالمي

2021/12/15 | 22:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الثقافة السورية، الأربعاء، إدراج فن القدود الحلبية، على لائحة التراث الإنساني العالمي، خلال اجتماع الدورة الـ 16 للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي اللامادي في فرنسا.

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