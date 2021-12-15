2021/12/15 | 22:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gLgVTqAE5Os

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | سروة عبدالواحد: للمرة الاولى البرلمان العراقي سيشهد كتلة سياسية معارضة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | سروة عبدالواحد: للمرة الاولى البرلمان العراقي سيشهد كتلة سياسية معارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).