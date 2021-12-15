أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس

2021/12/15 | 22:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 2.08 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 400 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 15 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 426 إصابة جديدة، و10 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 570 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.5%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى 7736 شخص، بينهم 91 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 24017 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 8.1 مليون شخص.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تراجعًا لمؤشرات الجائحة بعد أنّ بلغت الموجة الثالثة ذروتها بحصد المئات في مختلف مدن البلاد.

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