التعليم توضح بشأن استمارة الاعتراضات الالكترونية

2021/12/15 | 22:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، توضيحا بشان إطلاق استمارة الاعتراضات الإلكترونية.

وذكر بيان للوزارة تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (15 كانون الاول 2021)، أن "دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حددت المشمولين بالتقديم الى الاستمارة الإلكترونية وهم كل من الطلبة الذين لم يقدموا على استمارة القبول المركزي أو الذين لم يظهر لهم قبول فضلا عن الطلبة الذين معدلاتهم 75% فأعلى وظهر قبولهم في المعاهد".

وأضاف البيان، أن "بوابة الدراسات تستمر باستقبال طلبات الاعتراضات الى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2021/12/21".

واوضح، انه "يتاح للطالب التقديم إلى عشرة خيارات على وفق الحدود الدنيا المعلنة فيما سيتم لاحقا فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلبة من ذوي الشهداء المشمولين بالفئات المشار إليها".

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