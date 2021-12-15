وزير الموارد: الخزين المائي يكفي للخطة الزراعية الشتوية ويؤمن مياه الشرب

2021/12/15 | 22:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أن الخزين المائي يكفي للخطة الزراعية الشتوية ويؤمن مياه الشرب بشكل كامل، فيما أعلن تطبيق الاستراتيجية للمياه التي وضعت في عام 2015.وقال الحمداني في لقاء متلفز أن “الخزين المائي يكفي للخطة الزراعية الشتوية وجزء من الخطة الصيفية وكذلك يؤمن مياه الشرب بشكل كامل”، لافتاً …

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