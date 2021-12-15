إبلاغ عن عطل في “الفيسبوك” حول العالم

2021/12/15 | 22:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات أفاد موقع “داون ديتيكتور” بأن مستخدمي “فيسبوك” في دول عديدة أبلغوا عن أعطال في موقع التواصل الاجتماعي الأشهر.وأوضح الموقع المستخدمين اشتكوا أيضا من أعطال في تطبيق “مسنجر”.وظهرت التقارير الأولى عن الأعطال في حوالي الساعة 18.00 بتوقيت موسكو، وبحلول الساعة 21.00، زاد عدد الشكاوى بشكل كبير.وواجه المستخدمون في الغالب مشاكل …

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