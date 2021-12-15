حركة امتداد توضح موقفها بشأن التصويت لحكومة اغلبية

2021/12/15 | 22:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس حركة امتداد، علاء الركابي، الأربعاء، أن التحالف الجديد “من أجل الشعب” لم يحسم أمره، حول التصويت لحكومة الأغلبية التي دعا إليها الصدر.وقال الركابي في لقاء متلفز، إن “الحكومات الماضية كانت تتم بشكل توافقي، والجهات التي أعلنت سابقا جهات معارضة غير صحيح، وكانت مشاركة في جميع مفاصل الدولة”.وأضاف، ” …

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