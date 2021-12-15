2021/12/15 | 22:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة سترد على إيران “بشكل مناسب” في حال أي تصعيد نووي من جانبها.وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث لـ “رويترز”، يوم الأربعاء، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول أمريكي: إذا كان هناك أي تصعيد نووي من قبل إيران سنرد عليه بشكل مناسب المركز الخبري الوطني.

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